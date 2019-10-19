Son Dakika Haberleri: Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi
Son Dakika Güncel Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi

Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftçiler, kışlık olarak ektikleri karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasa fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki çiftçiler, kışlık olarak ektikleri karnabahar, brokoli, beyaz lahana, kırmızı lahana ve pırasa fiyatlarının kendilerini tatmin etmediğini söyledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Karacabey Ziraat Odası Meclis Başkanı ve aynı zamanda Hotanlı Mahallesi Delegesi olan İbrahim Büke, bu sezon kışlık ürünlerde ciddi ekim artışı olduğunu kaydetti.

Ürünlerin çok fazla olmasının fiyatları olumsuz etkilediğini ifade eden Büke, "Çünkü herkes kendi bölgesinde satış yapabiliyor. Bu da bazı ürünlerin, örneğin pırasa 1 liradan satılmasına rağmen alıcı bulamamasına neden oluyor." dedi.

Havaların sıcak gitmesinin de fiyatları beklentilerin altına düşürdüğünü anlatan Büke, şunları söyledi:

"Özet olarak çiftçiler, bu fiyatlarla maliyetlerini anca karşılayabiliyor. Tabi çiftçinin girdi maliyetlerinin oldukça yüksek olması, yazlık ürünlerde olduğu gibi kışlık ürünlerden de beklediğini bulamamasına sebep oluyor."

Karacabey, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklama: Güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk
21 yaşında, kendini ilk kez aynada gördü İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan asker selamı verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 18:25:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'de kışlık ürünler çiftçiyi tatmin etmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]