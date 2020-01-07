Karacabey'de kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Karacabey'de kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü

7 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde karbonmonoksit gazı sıkışması sonucu kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karacabey'de kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın söndürüldü, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bir evde karbonmonoksit gazı sıkışması sonucu kömür sobasının patlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Emirsultan Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 3'üncü katında Ferhat K'ye ait evde karbonmonoksit sıkışması sonucu kömür sobası patladı.

Evde kimsenin bulunmadığı sırada meydana gelen olayın ardından yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Sobanın bulunduğu odadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Karacabey, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:46 Kaynak: AA
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