Karacabey'de Kovid-19 nedenli ölüm gerçekleşmedi - Son Dakika

Karacabey'de Kovid-19 nedenli ölüm gerçekleşmedi

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Kadri Balcı, ilçede bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedenli ölüm gerçekleşmediğini bildirdi.

Karacabey'de Kovid-19 nedenli ölüm gerçekleşmedi, System.String[]

Karacabey Devlet Hastanesi Başhekimi Arif Kadri Balcı, ilçede bugüne kadar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedenli ölüm gerçekleşmediğini bildirdi.

Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın aldığı kararların hastanenin pandemi kurulunca harfiyen uygulandığını belirtti.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakası görüldüğü günden bu yana hastanede tedavi edilerek taburcu olan hasta sayısının 161 olduğunu aktaran Balcı, "Şu anda yoğun bakımda sadece bir şüpheli vaka takip edilmektedir. Şu ana kadar ilçemizde Kovid-19 nedenli ölüm vakası gerçekleşmemiştir." ifadesini kullandı.

Balcı, şunları kaydetti:

"Hastanemizde oluşturulan pandemi bilim kurulu kararları ile hastaların takip ve tedavileri yürütülmektedir. İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekipleri ile hastanemiz enfeksiyon kontrol ekipleri, evde takibi gerektiren vakaları ciddiyetle takip etmekte, ilçemizde yoğunluk yaşanan bölgeler gerektiğinde İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla karantinaya alınmaktadır. Hastanemizde çalışan personellerimizde mevcut pozitif vaka bulunmamaktadır. Gerek görüldüğünde riskli iş yerlerine yönelik önlemler alınmaktadır. Halkımızın resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemesini rica ederim."

Devlet Hastanesi, Karacabey, Balcı, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:08 Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Karacabey'de Kovid-19 nedenli ölüm gerçekleşmedi - Son Dakika
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