Karacabey'de kuaförler, berberler, güzellik salonları denetlendi - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, berber, kuaför ve güzellik salonları denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada zabıta ekipleri denetimler sırasında işletmelere maske kullanımı, çalışma saatleri, randevu sistemiyle hizmet sunumu, aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul etmeme, tek kullanımlık malzeme kullanımı gibi hususlarda bilgi verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada esnafın, vatandaşların sağlığı için denetimlerin süreceğini kaydetti.

Kuaför, berber gibi yerlerin belediye ekiplerince dezenfekte edildiğini aktaran Özkan, "Normalleşme sürecimizde düzenli olarak bu iş yerlerimizi dezenfekte edeceğiz. Salgın tehlikesi geçmiş değil lütfen kurallara uyalım." diye konuştu.