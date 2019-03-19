Son Dakika Haberleri: Karacabey'de "Kültür ve Taziye Evi"Nin Temeli Atıldı

Karacabey'de "Kültür ve Taziye Evi"Nin Temeli Atıldı

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 400 metrekare alana yapılacak iki katlı "Kültür ve Taziye Evi"nin temeli atıldı.

Karacabey'de
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 400 metrekare alana yapılacak iki katlı "Kültür ve Taziye Evi"nin temeli atıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, Yeni Mahalle'deki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, nerede sıkıntı ve dert varsa derman olacaklarını söyledi.

Halkın talebi doğrultusunda bu binanın yapımına başladıklarını belirten Özkan, "Kültür ve Taziye Evi, Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi ve Sırabademler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara hitap edecek. Ev, ramazan ayından itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." dedi.

Daha sonra protokol üyelerinin butona basmasıyla temel atıldı. Törene, AK Parti Bursa Milletvekili Muhammed Müfit Aydın, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:48 Kaynak: AA

Yeni Mahalle, Ali Özkan, Bursa, Karacabey, Güncel
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