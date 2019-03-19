Karacabey'de "Kültür ve Taziye Evi"Nin Temeli Atıldı
1 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde 400 metrekare alana yapılacak iki katlı "Kültür ve Taziye Evi"nin temeli atıldı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde 400 metrekare alana yapılacak iki katlı "Kültür ve Taziye Evi"nin temeli atıldı.
Belediye Başkanı Ali Özkan
, Yeni Mahalle
'deki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, nerede sıkıntı ve dert varsa derman olacaklarını söyledi.
Halkın talebi doğrultusunda bu binanın yapımına başladıklarını belirten Özkan, "Kültür ve Taziye Evi, Yeni Mahalle, Gazi Mahallesi ve Sırabademler Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlara hitap edecek. Ev, ramazan ayından itibaren vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak." dedi.
Daha sonra protokol üyelerinin butona basmasıyla temel atıldı. Törene, AK Parti
Bursa Milletvekili
Muhammed Müfit Aydın
, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP
İlçe Başkanı Hilmi Kaya ve vatandaşlar katıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 04:48 Kaynak: AA
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