Karacabey'de kurtuluş coşkusu - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı.

Cumhuriyet Alanında yapılan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kaymakamlık ve belediye çelenkleri Atatürk Anıtına konuldu. Törene Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Ali Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, İlçe Emniyet Müdürü Sakıp Yalta, Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin ile siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Başkan Ali Özkan, günün anlam ve önemine dair konuşmasında şehit ve gazileri şükranla andıklarını söyledi. Özkan, "100 yıl önce bu coğrafyayı paylaşmak için çeşitli kollardan saldırmak, işgal etmek çabası içinde olan o devletlere, en büyük tokadı yine yüce Türk milleti vermişti. O yıllarda, 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla milli mücadeleyi gerçekleştirenlere, bu vatan her zaman minnettardır. Karacabey'imizin düşman işgalinden kurtuluş günü kutlu olsun" dedi.

Taşlık'ta bulunan kurtuluş şehitlerinin mezarları başında dualar edildi. 11 Eylül 1922'de Yunan İntikam Alayının Karacabey'e gelmesiyle şehit ettiği ve Taşlık köprüsünün hemen yanı başındaki anıtta yatan 7 şehit yad edildi. İşgal döneminde yaşananlar anlatılırken, mahalle sakinleri de anma törenine katıldı.

Bu arada, Kulakpınar Mahallesinde Yunan İntikam Alayının yakmak için camiye doldurduğu köy halkını kurtarırken kendisi şehit düşen Arnavut Demir Dede'nin mezarı ziyaret edildi. Mahalle muhtarı ve vatandaşların yanı sıra Arnavut Demir Dede'nin torunları da anma töreninde hazır bulundu.

Son olarak da 14 Eylül 1922'de Türk askerinin Karacabey'e ulaşması sırasında Yunanlılar tarafından yakılan Canbolu köprüsünün onarımı sırasında dereye düşerek alabora olan Ordu İstihkam Birliğinden 8 asker için de anma töreni düzenlendi. Müftü Naci Yalçınkaya'nın okuduğu duanın ardından program sona erdi. - BURSA