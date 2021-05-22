Karacabey'de kuvvetli sağanak nedeniyle dereler taştı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle taşan dere suları, tarım arazilerine ve bölgede bulunan iş makinelerine zarar verdi.
İlçenin kırsal Yeşildere Mahallesi'nde bulunan Yeşildere, sağanak nedeniyle taştı.
Taşkın sebebiyle bölgedeki tarım arazileri su altında kaldı, ağaçlar kökünden söküldü.
Mahalledeki bazı evleri su bastı.
Karacabey- Çanakkale kara yolu da taşan sular nedeniyle araç trafiğine kapatıldı, ulaşım alternatif güzergahlardan sağlanıyor.
Kaynak: AA
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