Karacabey'de maske takmayanlara 900 TL ceza - Son Dakika

Karacabey'de maske takmayanlara 900 TL ceza

Bursa'nın Karacabey ilçesinde maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde maske denetimi yapan polis ekipleri, sokağa maskesiz çıkan vatandaşlara ceza yazdı. 2 gün zarfında Karacabey'de 70 kişiye maske takmadığı için 900' TL'den toplam 63 bin TL ceza kesildi.

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İçişleri bakanlığının aralarında Bursa genelinin de yer aldığı 48 ilde başlattığı maskesiz sokağa çıkma yasağında cezai işlemler de başladı. Uygulamanın ilk 4 gününde polis ekipleri vatandaşları uyarmış, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğunu ifade etmişlerdi. Bütün uyarılara rağmen, maskeyi doğru şekliyle takmayanlar bulaşma riskini artırarak vatandaşların sağlığıyla oynuyor. Sıcaktan bunaldığını öne süren vatandaşlar, maskeyi burunlarının ya da çenelerinin altında tutuyor. Bazı vatandaşlar ise ceza yemekten korktukları için yüzlerine takmadıkları maskeleri ceplerinde veya çantalarında taşıyor. Denetimlerde bu vatandaşlara da idari para cezası uygulanıyor. Ceza yazılanlardan bazıları maske takmayı unuttuklarını söyledi. Polis ekipleri, maskeleri kurallara göre takmayanları da uyardı.


İçişleri Bakanlığının talimatı ile bundan sonraki günlerde de maske denetimleri artarak devam edecek. Cezai işlemin uygulanmasıyla birlikte iki gününde Karacabey genelinde 70 kişiye maske takmadığı için 900' TL'den toplam 63 bin TL ceza kesildi. - BURSA

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 03:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey'de maske takmayanlara 900 TL ceza - Son Dakika

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