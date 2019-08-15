Son Dakika Haberleri: Karacabey'de meseleler "başkanla yüz yüze" çözülüyor
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Karacabey'de meseleler "başkanla yüz yüze" çözülüyor

1 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın ilçe halkıyla yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü "başkanla yüz yüze" günleri devam ediyor.

Karacabey'de meseleler
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan'ın ilçe halkıyla yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü "başkanla yüz yüze" günleri devam ediyor.

Göreve geldiği günden bu yana halkla iç içe olmaya gayret gösteren Belediye Başkanı Ali Özkan'ın, ilçe halkıyla sağlıklı ve yerinde çözüm maksadıyla sürdürdüğü "başkanla yüz yüze" günleri, vatandaşların da büyük ilgisiyle devam ediyor. Her cuma günü saat 15.00'de başkanlık makamında gerçekleşen buluşmalarda vatandaşlar randevu almaya gerek kalmadan belediyeye gelirken, görüşmelerde başkanla birlikte daire müdürleri de hazır bulunuyor ve gelen şikayet ve talepler ilgili müdürler aracılığıyla değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor.

İlçenin her yönüyle gelişimi adına gayret gösterdiklerini belirten Başkan Özkan, ortak akıl çizgisiyle hareket etmenin önemine işaret etti. Ali Özkan,"Vatandaşlarımız ilk günden bu yana görüşmelere büyük alaka gösteriyor. Bizlerde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarımızda daire müdürlerimizle birlikte hazır bulunuyoruz. Eğer ziyarette bir şikayet ve öneri varsa, bunu o sırada ilgili müdürümüzü de dahil ederek konuşuyor ve sonuçlandırıyoruz. Vatandaşlarımızın her zaman yanında olmak için ve onlara ulaşmak için gayret sarf ediyoruz dedi. - BURSA
Ali Özkan, Karacabey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:18 Kaynak: İHA
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