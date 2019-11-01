Son Dakika Haberleri: Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor
Son Dakika Güncel Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor

Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Karacabey Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor.

Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi ilçedeki metruk binaları yıkıyor.


Karacabey Belediyesi, şehir içinde kalan metruk binaları mahalle sakinlerinden gelen talep doğrultusunda yıkıyor. Belediye bütün çalışmaları yer sahipleri ile irtibata geçerek yapıyor. Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada,"Yıllardır yaptığımız bir uygulama. Bu sayede hem yıkılma riskine karşı hem de kötü maksatlarla kullanılma ihtimali olan binaları sokaklarımızdan kaldırıyoruz. Ayrıca yıkılan binalar kısa sürelide olsa otopark olarak mahalle sakinlerine nefes aldırıyor. Gelen talep sayısı oldukça fazla. Bizler de programımız dahilinde, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle yıkımları sürdürüyoruz. Her yönüyle vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir şehir inşa etmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi. - BURSA

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Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:06 Kaynak: İHA
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