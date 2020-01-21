Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor - Son Dakika
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Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor

6 saat önce

Karacabey Belediyesi, metruk binaları tek tek yıkıyor.

Karacabey'de metruk binalar yıkılıyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi, metruk binaları tek tek yıkıyor.


İlçedeki metruk bina meselesine köklü çözüm için çalışmalarını sürdüren Karacabey Belediyesi; Başkan Ali Özkan'ın göreve geldiğinden bu yana toplam 82 tane metruk binayı yıkarak, binaların bulunduğu bölgeyi çevre güzelleştirmeleriyle birlikte daha yaşanabilir hale getirdi. Belediye Başkanı Ali Özkan, bu zaman kadar yıkılan metruk binaların ardından ortaya çıkan arazilerin, kısa süreli kent trafik sıkışıklığına çözüm olduğunu ifade ederek, bu yöndeki çalışmaların 2020'de de kararlı bir şekilde süreceğini söyledi.


İlçenin çeşitli noktalarında kullanılmayan ve yıkılmak üzere olduğu için de tehlike arz eden binaların, yer sahipleri ile diyaloğa geçilerek yıkımları gerçekleştiriliyor. Yangın vb. yıkılma riskleri ile insanların can güvenliğini tehdit eden bu binalar, madde kullanıcıları ve benzer zararlı alışkanlıklara da fırsat verdiği için vatandaşları tedirgin ediyor. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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