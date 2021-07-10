Karacabey'de mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar yandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı 8 çadır yandı.

Olay, Karacabey ilçesi Gönü Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Doğu ve Güneydoğu'dan Karacabey'e gelerek tarlalarda çalışan mevsimlik işçilerin kaldığı çadırların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çadırlara sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangında 8 çadır kullanılamaz hale gelirken, jandarma ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Olay yerine gelen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Gönü Mahallemizde mevsimlik tarım işçilerimizin kaldığı çadırlarda sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın meydana geldi. Küçük çocuklarımızın bu esnada çadırlarda olmasına rağmen, çok şükür ki bir can kaybımız yok. Yangın kısa bir sürede yetkililerce kontrol altına alındı. Biz de şuan Karacabey Belediyemizin aşevinden yiyecek yardımı başta olmak üzere elimizden ne geliyorsa yardım edeceğiz. Hep birlikte yaraları saracağız. Burada yaşayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Gönü Mahalle Muhtarı Erol Yıldırım ise, "Yangın haberini duyduğu gibi hemen gelerek burada bizleri yalnız bırakmayan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan başta olmak üzere, yardımımıza koşan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

(Yasin Keskin/İHA)