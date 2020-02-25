Karacabey'de minikler sordu başkan yanıtladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de minikler sordu başkan yanıtladı - Son Dakika

Karacabey'de minikler sordu başkan yanıtladı

6 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geleceğimiz olan öğrencilerle sık sık bir araya gelerek, onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.

Karacabey'de minikler sordu başkan yanıtladı, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, geleceğimiz olan öğrencilerle sık sık bir araya gelerek, onlarla yakından ilgilenmeye devam ediyor.


Başkan Ali Özkan, önceki gün Tan Okulları 3. sınıf öğrencilerini ağırladı. Ziyarette,okul müdür yardımcısı Sibel Burç ile sınıf öğretmenleri Yasemin Artuç ve Gönül Müderrisoğlu İren'in yanı sıra, okulun 3-A ve 3-B sınıfından öğrenciler yer aldı. Başkan Özkan'ın makamında bir araya geldiği minik öğrenciler,yerel yönetimler ve belediye çalışmaları hakkında merak edip hazırladıkları çeşitli soruları,Başkan Özkan'a iletti. Başkan Ali Özkan da soruları büyük bir içtenlikle cevaplarken, öğrencilerinde zaman zaman fikirlerini sordu.


Çocuklarımıza her fırsatta zaman ayırıyoruz


Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade eden Başkan Özkan,"Eğitime, çocuklarımıza her fırsatta zaman ayırmaya ve çalışmalarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Bu ziyaret ile bir kez daha minik yavrularımızla bir araya gelmekten mutlu olduk. Kendileri yerel yönetimlerle ilgili sorularını bizlere yönettiler, bizde cevapladık. Bizlerde onlara Karacabey'le ilgili fikirlerini ve önerilerini sorduk. Karşılıklı güzel bir sohbet kurduk. Tüm öğrencilerimize okullarında başarılar diliyorum" dedi.


Ziyaret sonunda öğrenciler, Belediye Başkanı Özkan'a çiçek takdim ederken,Başkan Özkan da tüm katılan öğrencilere satranç seti hediye etti. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 09:33 Kaynak: İHA
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