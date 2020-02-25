Karacabey'de minikler sordu, başkan yanıtladı - Son Dakika
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Karacabey'de minikler sordu, başkan yanıtladı

6 saat önce

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 3. sınıf öğrencilerini ağırladı.

Karacabey'de minikler sordu, başkan yanıtladı, System.String[]

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 3. sınıf öğrencilerini ağırladı. Başkan Özkan'ın makamında bir araya geldiği minik öğrenciler, yerel yönetimler ve belediye çalışmaları hakkında hazırladıkları sorularını iletti.


Başkan Ali Özkan, öğrencilerini ağırladı. Ziyarette, okul müdür yardımcısı Sibel Burç ile sınıf öğretmenleri Yasemin Artuç ve Gönül Müderrisoğlu İren'in yanı sıra; okulun 3-A ve 3-B sınıfından öğrenciler yer aldı. Başkan Özkan'ın makamında bir araya geldiği minik öğrenciler, yerel yönetimler ve belediye çalışmaları hakkında merak edip hazırladıkları çeşitli soruları, Başkan Özkan'a iletti. Başkan Ali Özkanda soruları büyük bir içtenlikle cevaplarken, öğrencilerinde zaman zaman fikirlerini sordu.


Çocuklarımıza her fırsatta zaman ayırıyoruz


Ziyaretten dolayı teşekkürlerini ifade eden Özkan, "Eğitime, çocuklarımıza her fırsatta zaman ayırmaya ve çalışmalarımızda yer vermeye çalışıyoruz. Bu ziyaret ile bir kez daha minik yavrularımızla bir araya gelmekten mutlu olduk. Kendileri yerel yönetimlerle ilgili sorularını bizlere yönettiler, bizde cevapladık. Bizlerde onlara Karacabey'le ilgili fikirlerini ve önerilerini sorduk. Karşılıklı güzel bir sohbet kurduk. Tüm öğrencilerimize okullarında başarılar diliyorum" dedi.


Ziyaret sonunda öğrenciler, Belediye Başkanı Özkan'a çiçek takdim ederken, Başkan Özkan da tüm katılan öğrencilere satranç seti hediye etti. - BURSA

Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
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