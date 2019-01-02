Son Dakika Haberleri: Karacabey'de 'Modern Kent' Yolunda Yatırımlar Hız Kesmiyor

Karacabey'de 'Modern Kent' Yolunda Yatırımlar Hız Kesmiyor

15 dakika önce

Son dönemde hayata geçirilen ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif yatırım hamleleri ile adından başarıyla söz ettiren Karacabey, yatırımların merkezi olmaya devam ediyor.

Karacabey'de 'Modern Kent' Yolunda Yatırımlar Hız Kesmiyor, System.String[]
Son dönemde hayata geçirilen ekonomik, sosyal, kültürel ve sportif yatırım hamleleri ile adından başarıyla söz ettiren Karacabey, yatırımların merkezi olmaya devam ediyor.

İstanbul- İzmir otoyolu inşaatı, TEKNOSAB projesi, Yeşildere ve Gölecikbaraj inşaatları gibi hükümet tarafından gerçekleştirilen devasa ölçekli yatımlar ile adeta şantiyeye dönen Karacabey'de, ilçeninekonomik ve kültürel değerlerine büyük ivme kazandıracak otoban projesinin çalışmaları hızla sürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan,İstanbul-İzmir otoyolunda hayata geçirilecek olan ve belediye hizmet binası kademe alanı olarak tabir edilen bölgede incelemelerde bulundu.

Karacabey'e yakışacak

İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş noktasında yer alan ve giriş-çıkışların olacağı,aynı zamanda da büyük bir araç sirkülasyonunun gerçekleşeceği bir alanda konumlanan binanın, belediyenin görünen yüzü olacağını aktaran Başkan Ali Özkan, bölgenin Karacabey'e yakışır şekilde düzenlenmesi adına yoğun çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Karacabey Belediyesi olarak, ilçenin dört bir yanının modern görünüme kavuşması hedefiyle çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Özkan, "Yaklaşık 40 yıl önce, tamir atölyeleri ve depolar olarak yapılmış bölgeyi, modern bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malzemelerimiz, araçlarımız, tamir atölyelerimiz ve imalat atölyelerimiz burada olacak. Burası, büyük otoyol projesinin geçiş noktasında olmasından dolayı Karacabey'in görünen yüzü olacak. Bu yüzden de bölgeyi, Karacabey'e yakışır şekilde düzenleyerek hizmete sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 10:41 Kaynak: İHA

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