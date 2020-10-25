Karacabey'de modernleşme çalışmaları her alanda sürüyor - Son Dakika

Karacabey Belediyesi'ne ait Bursa yolu üzerindeki benzin istasyonu, teknik ömrünü doldurması sebebiyle detaylı bir tadilata girdi. Hizmet akışını durdurmadan başlanan çalışmalar ile istasyon, daha modern ve kullanışlı hale getirilecek.

Karacabey'in kent genelinde sürdürülen modernleşme ve iyileştirme çalışmaları tam gaz ilerliyor. Karacabey Belediyesi'ne ait Bursa yolu üzerindeki benzin istasyonu, teknik ömrünü doldurması sebebiyle detaylı bir tadilata girdi. Hizmet akışını durdurmadan başlanan çalışmalar ile istasyon, daha modern ve kullanışlı hale getirilecek.

Önceki gün çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Tadilat işlemlerimiz sürerken hizmet akışını durdurmadık ve vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. İstasyona ait hizmet binası komple yenileniyor ve günümüz şartlarına uygun ve modern bir hale getiriliyor. Yeni çalışma sonrası işletmemizde markete de yer vermeyi düşünüyoruz. Lavabolardan personel binasına kadar tüm bölümlerin hepsini elden geçiriyoruz" dedi.

Öte yandan bu işlemin yenilenen ihale süreciyle başladığını belirten Özkan, "Gerçekleşen son ihale ile işlem aynı firmaya kaldı. ve belediyemiz açısından yüzde 95 daha karlı bir ihale sonucu ortaya çıkmıştır. İlçemize hayırlı olsun" ifadelerini sözlerine ekledi. - BURSA