Karacabey'de Osmanlı mimarisi yaşatılacak - Son Dakika

Karacabey Belediyesi tarafından, Abdullahpaşa Mahallesi'nde daha önceden otopark olarak kullanılan alan, mahalle sakinlerinden gelen talep neticesinde özgün bir projeye sahip park haline dönüştürülüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan buranın diğer projelerden farklı olacağını belirterek; Osmanlı mimarini andıran ev cepheleri, doğal taşlardan oluşan zemini ve dekorasyonu ile bölgede bir Osmanlı sokağı havasında konsept oluşturulacağını söyledi.

Karacabey Belediyesi, kentin her yönüyle daha yaşanabilir hale getirilmesi hedefiyle, kent genelinde gerçekleştirdiği düzenlemelere bir yenisini daha ekledi. Karacabey Belediyesi tarafından son olarak, Abdullahpaşa Mahallesi'nde düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Bölgede daha önceden adliye lojmanlarının yer aldığı alanda yapılan yıkımın ardından, çalışma yapılan alan bir süre otopark olarak kullanılmıştı. Mahalle halkından gelen talep üzerine Karacabey Belediyesi, bu alanı park haline çevirmeye karar verdi.

Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışma neticesinde, Abdullahpaşa Mahallesi'nde 600 m2'lik alanda; spor aletler, çocuk oyun grupları ve bir büfenin de yer alacağı duyuruldu. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gerçekleştirilen bu projenin diğerlerinden farklı olacağını belirterek, "Bu parkımızı hem Ulucami'ye hem de Karacabey'in tarihi sembol evlerinden birine olan yakınlığı itibariyle farklı bir konseptte düzenleyerek; Osmanlı mimarisini andıran ev cepheleri, doğal taşlardan oluşan zemini ve dekorasyonu ile adeta bir Osmanlı sokağı havası ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Mahalle halkımızdan gelen spor aletleri ve oyun grupları yönündeki isteklerin sonucunda, parkımız hem sosyal hem de kültürel anlamda bölgeye fayda sağlayacak" dedi.

Öte yandan, önceki gün Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Özkan, ekiplerden teknik bilgi aldı. - BURSA