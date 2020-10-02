Karacabey'de pandemi denetimleri sürüyor - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde pandemi ile mücadele sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Tarım Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personeli, pazar yerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Denetimlerde salgınla mücadele noktasında tedbirlere uyulup uyulmadığı kontrol edilirken, kurallara uymayanlar hakkında gerekli uyarılar yapıldı.

Karacabey'de pandemiyle mücadelede denetimlerin bütün hızıyla devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Ali Özkan, "Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi ile mücadelede zaman, birlik zamanı. Hep birlikte mücadele eder, kurallara harfiyen uyarsak, inanıyorum ki virüsün etkisi de azalarak bitecek. Bu yüzden herkesin kendi mesuliyetinin farkında olması ve önce kendi, sonra da toplum sağlığı için mücadele etmesi gerekiyor. Bu anlamda bizler denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi. - BURSA