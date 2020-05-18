Karacabey'de park halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Hemen itfaiye ekiplerini arayan sürücünün yardımına koşan çevredeki esnaf, yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti ancak alevleri söndüremedi.

Sultaniye Mahallesi'nde yaşayan ve alışveriş için ilçe merkezine gelen Rıdvan K, 16 BRC 62 plakalı aracını Tabaklar Mahallesi Sadık Yılmaz Caddesi'nde bırakıp markete girdi.

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