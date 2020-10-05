Karacabey'de parke taşı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, merkez ve kırsal mahallelerdeki parke taşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla kış öncesi programa alınan mahallelerde parka taşı döşeme işlerini bitirmeyi planlıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bilhassa bu yıl saha çalışmalarının yoğun olacağı dönemde covid-19 salgını ile mücadelede etmek zorunda kaldık. Bir yandan pandemi ile mücadele ederken, diğer yandan da saha çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük. Pandemiye rağmen pek çok inşaatın bitmesini sağladık" dedi.

Başkan Ali Özkan, havalar el verdiği müddetçe çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Öte yandan belediye ekipleri tarafından bu zamana dek İsmetpaşa Mahallesi'nde 3 bin metrekare, Okçular'da 8 bin metrekare, Örencik'te 3 bin 700 metrekare ve Yenikaraağaç'ta ise 7 bin 500 metrekare parke taşı çalışmasının tamamlandığı belirtildi. - BURSA