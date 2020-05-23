Karacabey'de polis ekiplerinin operasyon ve denetimleri sürüyor - Son Dakika

Karacabey'de polis ekiplerinin operasyon ve denetimleri sürüyor

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor. Ekipler tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 kişiye, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 21 kişiye, ruhsatsız silah veya mermi bulunduran 3 kişiye işlem yapıldı. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonlarda 140 gram bonzai, 17 gram metamfetamin, 20 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 7 adet payp ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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