Karacabey'de polis ekiplerinin operasyon ve denetimleri sürüyor - Son Dakika

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçede huzurun ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ekipler tarafından Mayıs ayında gerçekleştirilen denetim ve operasyonlarda, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 3 kişiye, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 21 kişiye, ruhsatsız silah veya mermi bulunduran 3 kişiye işlem yapıldı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 2 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Farklı suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 5 kişi yakalandı.
Yapılan operasyonlarda 140 gram bonzai, 17 gram metamfetamin, 20 gram esrar, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 7 adet payp ve 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.