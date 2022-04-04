Karacabey'de Ramazan bir başka güzel - Son Dakika
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Karacabey'de Ramazan bir başka güzel

04.04.2022 14:37
Karacabey'de Ramazan bir başka güzel

Karacabey Belediyesi, kentte birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının pekişmesine katkı sağlama hedefiyle, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel organizasyona imza atıyor.

Sosyal belediyecilik konusunda örnek çalışmalar gerçekleştiren ve Aşevi ile her gün 1200 kişiye sıcak yemek ulaştıran Karacabey Belediyesi, iftar sofralarının heyecanına ortak olup Ramazan'ın bereketine bereket katarken, kararlı bir şekilde sürdürdüğü gıda denetimlerine Ramazan'da da devam ederek, kontrolsüz gıda satışlarının önüne geçiyor.

'Güzellikler şehri Karacabey', Ramazan ayında ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Karacabey Belediyesi, kentte birlik, beraberlik ve paylaşım duygularının pekişmesine katkı sağlama hedefiyle, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun çok sayıda sosyal ve kültürel organizasyona imza atıyor.

Sosyal belediyecilik konusunda örnek çalışmalar gerçekleştiren ve Aşevi ile her gün 1200 kişiye sıcak yemek ulaştıran Karacabey Belediyesi, iftar sofralarının heyecanına ortak olup Ramazan'ın bereketine bereket katarken, kararlı bir şekilde sürdürdüğü gıda denetimlerine Ramazan'da da devam ederek, kontrolsüz gıda satışlarının önüne geçiyor.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan boyunca fırın, pastaneler başta olmak üzere gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetleyerek kontrollerini aralıksız sürdürecek.

Dolu dolu Ramazan

Karacabey Belediyesi tarafından, 17 - 24 Nisan tarihleri arasında da ışıl ışıl süslenen Cumhuriyet Alanında, Ramazan'a özel bir dizi etkinlikler olacak.

17-24 Nisan tarihleri arasında her akşam farklı bir gösteri ücretsiz olarak halkla buluşacak. Bunun yanında 8 gün boyunca çocuklara özel ikramlar, atölyeler ve gösteriler de olacak.

Bu kapsamda Karacabey; Karagöz-Hacivat gösterileri, meddahlar, tiyatro, konser, sihirbaz gösterisi, Ramazan sohbeti, ilahi, kukla gösterileri, geleneksel yarışmalar gibi pek çok etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Özkan'dan birlik ve beraberlik vurgusu

Ramazan ayının manevi atmosferinin Karacabey'de doyasıya yaşanacağını aktaran Belediye Başkanı Ali Özkan, "Ramazan ayı, insanlar arasındaki birlik ve beraberlik bağlarının güçlenmesine büyük katkı sağladığı gibi manevi atmosferin de her alanda doya doya yaşandığı çok önemli bir aydır. Karacabey Belediyesi olarak; birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma ayı olan Ramazan'da da vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Amacımız, vatandaşlarımızaRamazan coşkusunu, mutluluğunu daha farklı duyurmak ve hissettirmek. Bu özel zaman diliminde Allah birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; yaptığımız ibadetlerimizi ve oruçlarımızı kabul eylesin inşallah" dedi.

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Kaynak: Bültenler

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Son Dakika Güncel Karacabey'de Ramazan bir başka güzel - Son Dakika

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