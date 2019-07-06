Son Dakika Haberleri: Karacabey'de "RC Model Araç Yarışları"
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Karacabey'de "RC Model Araç Yarışları"

37 dakika önce

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen "RC Model Araç Yarışları" başladı.

Karacabey'de
Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen "RC Model Araç Yarışları" başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce model araç tutkununu bir araya getiren yarışlar, Öğretmenler Parkı'nda kurulan 10 dönümlük alanda yapılıyor.
Etkinlikte, asfalt araçlarından off-road araçlarına, model uçaklardan crewler ve drift araçlarına kadar çeşitli kategorilerde gösterilere yer veriliyor. Katılımcılar, model uçaklardan helikoptere, 4x4 arazi araçlarından drift arabalarına kadar çok sayıda araçla mücadele ediyor.
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yarışların, pist açıldığından bu yana 7'nci organizasyon olduğunu bildirdi.
Özkan, "Türkiye'nin muhtelif illerinden gelen vatandaşlarımız var. Karacabey Belediyesi olarak farklı ve özgün her türlü etkinliğe kapımız açık." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:37 Kaynak: AA
Karacabey Belediyesi, Karacabey, Türkiye, Araç, Spor
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