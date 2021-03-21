Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

BURSA'nın Karacabey ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bandırma- Bursa yolundaki Tophisar kavşağında meydana geldi. Bandırma'dan Bursa'ya gelen Bekir Özaydın yönetimindeki 16 NYS 51 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu savrularak refüje çarpıp, ters döndü. Çarpmanın şiddetiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü Bekir Özaydın ile yanında bulunan Hamide Özaydın yaralandı. Çevredekilerini habrı üzeirne kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan sürücü Bekir Özaydın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Hamide Özaydın ise ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza sonrası Bandırma- Bursa yolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlandı.