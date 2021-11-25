Karacabey'de sahte içki ve kaçak sigara operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Karacabey İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçak sigara ve içki operasyonu gerçekleştirdi. Yapılan operasyonlarda çok sayıda tütün ve tütün mamullerinin yanı sıra sahte içki ele geçirildi.

Gelen ihbarlar doğrultusunda emniyet güçleri, Karacabey ilçesine bağlı Sırabademler ve Gazi Mahallesi'nde belirlenen ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, 10 kilogram 800 gram rakı, 1 kilogram 400 gram viski, 5 kilogram 500 gram votka, satışa hazır pet şişe içerisinde 7 adet rakı, 3 adet viski ve sahte içki yapımında kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 9 bin 840 adet doldurulmuş kaçak makaron sigara, 7 bin adet boş Makaron, 46 kilogram 430 gram tütün ve 2 adet sigara dolum makinesinin ele geçirildiği bildirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan B.K. (24) ve D.K. (23) adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahısların adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi. - BURSA