Karacabey'de şampiyonluk sevinci - Son Dakika

Karacabey'de şampiyonluk sevinci

Karacabey'in profesyonel futbol liglerindeki gururu olan ve 3. lig 3. grupta açık ara lider durumda olan Karacabey Belediyespor, korona virüs nedeniyle oynanmayacak liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası resmen şampiyon ilan edildi.

Karacabey'in profesyonel futbol liglerindeki gururu olan ve 3. lig 3. grupta açık ara lider durumda olan Karacabey Belediyespor, korona virüs nedeniyle oynanmayacak liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası resmen şampiyon ilan edildi. Açıklanan karar, ilçe halkını adeta sevince boğdu.

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Kentin profesyonel futbol liglerindeki gururu olan ve 3. lig 3. Grup'ta açık ara lider durumda olan Karacabey Belediyespor, korona virüs nedeniyle etkilenen liglerle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması sonrası resmen şampiyon olarak ilan edildi. Açıklanan karar, ilçe halkını adeta sevince boğdu.


Şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyen Karacabey Belediyespor'un şampiyonluk coşkusunu, hep beraber yaşamak için bu kararın açıklanmasını dört gözle beklediklerini kaydeden Belediye Başkanı Ali Özkan, bu büyük başarıda emeği geçen herkesi gönülden kutladı. Başkan Özkan, "Karacabey'imizin medarı iftarı Karacabey Belediyespor, nihayet hak ettiği noktaya doğru emin adımlarla ilerliyor. Federasyonun şampiyonluğumuzu ilan etmesiyle birlikte büyük bir mutluluk yaşadık. Bugünleri adeta iple çekiyorduk. Çok şükür ki Karacabey, artık 2. ligde yerini alacak. Amacımız, her zaman olduğu gibi orada da zirve olacak" dedi.


Örnek başarı hikayesi


"Göreve geldiğimiz 2014 yılında Karacabey Belediyespor, ikinci amatör kümede mücadele veren bir takımdı" diyen Başkan Özkan, "Spora ve sporcuya verdiğimiz yoğun destekler sayesinde Karacabey Belediyespor'umuz, ilk olarak 2. amatör kümeden 1. amatör kümeye, sonra süper amatör kümeye, akabinde BAL'a ve 3. lige çıkmıştı. Sonunda 2. lige yükselen bir takımımız var. Pandemi nedeniyle ara verilen liglerle ilgili federasyonun yaptığı açıklama sonrası, 7'den 70'e tüm Karacabey halkı büyük mutluluk yaşadı. Sporcu kardeşlerimiz, teknik heyet, yönetim, malzemecisi, sağlık ekibi ve tüm dinamikleriyle Türkiye'de parmakla gösterilecek bir başarıya tanıklık ettik. Tabii biz sadece futbolda değil voleybolda, güreşte, basketbolda, yani sporun hemen her branşında devrim yaptık ve büyük başarılar yakaladık. Bu anlamda, Karacabey Belediyesi olarak, spora ve sporcuya tam desteğimiz devam edecek" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karacabey, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Karacabey'de şampiyonluk sevinci - Son Dakika Spor
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