Karacabey'de sevindirici gelişme - Son Dakika

Karacabey Belediyesi'nin ilçeye değer katacak dönüşüm çalışmaları bütün hızıyla sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Karacabey'in sahil bölgesi Malkara'da bulunan Polis Kampının bulunduğu alanın belediyeye kazandırılmasının ardından, ilçe merkezindeki eski hapishanenin olduğu arsanın Karacabey Belediyesi'ne kazandırılması noktasında sevindirici gelişme yaşandı. Karacaahmet Mahallesi'nde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı eski cezaevi olan ve yıkıldıktan sonra Karacabeyli yazar Servet Somuncuoğlu'nun isminin verildiği 6 bin 572 metrekarelik parkın hazineden Karacabey Belediyesi'ne ön tahsisi için imzalar atıldı. Bölgede gerçekleştirilecek çalışmalar için ayrıntılı bilginin, kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan ile Milli Emlak Karacabey Şefi Emrah Çekmez tarafından atılan imzalarla birlikte, alanın ön tahsis işlemi gerçekleştirildi. Protokol çerçevesinde 6 bin 572 metrekarelik arsanın Karacabey Belediyesi'ne ön tahsisi yapıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, Malkara'daki Polis Dinlenme Tesislerinin belediyemize kazandırılmasının ardından, şimdi de Servet Somuncuoğlu Parkının ön tahsis işlemini gerçekleştirdik. Bütün bu alanlarımızı şehrimizin menfaatlerine ve değerlerine yakışacak, onları yükseltecek projelerle değerlendirmeyi arzuluyoruz. Yakın zamanda bu alanlardaki gerçekleştireceğimiz çalışmalarla ilgili ayrıntılı bilgi de vereceğiz. Bu vesileyle, destekleri için Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'e, Bakan Yardımcımız Zekeriya Birkan'a, Bölge Milletvekilimiz Mustafa Esgin ve diğer yetkililere Karacabey halkı adına teşekkür ediyoruz. İlçemize hayırlı olsun" dedi. - BURSA