Karacabey'de sokağa çıkma yasağı öncesi halk pazarları ile ilgili önemli adım - Son Dakika

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşların sokağa çıkma yasağından mağdur edilmemesi için ilçe merkezinde ve Yeniköy'de salı günü kurulan halk pazarlarının, çarşamba günü de kurulacağını duyurdu. Her iki pazarda da zabıta ekipleri, gerekli tedbirlerle denetimlerini titizlikle sürdürecek.



Başkan Özkan, Karacabey şehir merkezinde salı günleri Ömer Matlı Kapalı Pazaryerinde kurulan halk pazarı ile Yeniköy'de kurulan halk pazarının, 23-26 Nisan tarihlerinde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı tedbirleri çerçevesinde vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için çarşamba günü de kurulacağını duyurdu.



Kurallara uyulması çağrısı



Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı açıklamada, "Devletimizin, 23-26 Nisan tarihlerinde korona virüse karşı mücadele tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan etmesiyle birlikte, bizler de vatandaşımızın ve esnafımızın herhangi bir mağduriyet yaşamasını önlemek amacıyla, ilçe merkezinde ve Yeniköy'de salı günü kurulan pazarların bir gün daha uzatılarak çarşamba günü de kurulu kalması kararını aldık. Bununla birlikte, vatandaşlarımızın ve esnafımızın gereken tedbirleri almasına yönelik zabıta ekiplerimiz yoğun çaba sarf etmektedir. Sizlerin de bu kurallara riayet etmesini bir kez daha yineliyoruz" dedi.



Öte yandan, her iki pazarda da zabıta ekipleri, gerekli tedbirlerle denetimlerini titizlikle sürdürecek. - BURSA