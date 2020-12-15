Karacabey'de sosyal yardımlar pandemide de hız kesmiyor - Son Dakika

Karacabey'de sosyal yardımlar pandemide de hız kesmiyor

15.12.2020 15:10
Karacabey'de sosyal yardımlar pandemide de hız kesmiyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi, pandemi süreci ile birlikte sosyal yardım işlerine hız kesmeden devam ediyor.

Karacabey Belediyesi, pandemi süreci ile birlikte sosyal yardım işlerine hız kesmeden devam ediyor. Vefa Grubu'nun destekleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelince, pandemi sürecinde alışverişten hasta nakil ambulansı ile hastaların taşınmasına, karantinadaki yaşlı ve bakıma muhtaçlara yemek götürülmesinden yatalak hastalar için özel yatak temin edilmesine kadar pek çok alanda vatandaşın yardımına koşuluyor.

Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, pandemi sürecinin başından bu yana ilçe genelinde çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Son bir yıldır yoğun bir tempo ile vatandaşlara yardımcı olmak için mücadele veren ekipler; Vefa Grubu'nun destekleri ile alışverişten gıdaya, ulaşımdan hasta bakımına kadar çeşitli alanlarda vatandaşın yanında oluyor.

Hastan nakil ambulansı ihtiyacı karşılıyor

Karacabey Belediyesi'nin geçen yıl faaliyete geçirdiği hasta nakil ambulansı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, bir ayda ortalama 60 hastanın nakil ihtiyacını karşıladı. Özellikle pandemi sürecinde yoğun bir çaba harcayan belediye ekipleri, pandeminin oluşturduğu genel yoğunlukta da sağlık çalışanlarının yükünü hafifletmiş oldu.

Karacabey Belediyesi tarafından Esentepe'de kurulan aşevi binasında her gün 250 kişilik sıcak yemek çıkarken, bu yemekler belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Belediye ekipleri, özellikle evde hasta ve yaşlı olup bakıma muhtaç kişiler için yemekleri bizzat kişilerin evlerine götürürken, bu uygulama da vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan, aşevinin hizmete girmesiyle birlikte vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Pandemi döneminde karantinaya alınan vatandaşlarımızın da talep etmesi halinde bulundukları yere günlük yemek gönderimi yapılacaktır. Vatandaşlarımız, 0224 676 55 33 no'lu telefondan ekiplerimize ulaşabilir" dedi.

"Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, her zaman ve her koşulda vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, "Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, vatandaşımızın pandemi sürecinde de yanında olmaya devam ediyor. Vefa Grubu ilen birlikte çalışan belediye ekiplerimiz, karantina için evlerine kapanan vatandaşlarımızın alışverişten çeşitli kurumlara olan ödemelerine kadar, her türlü konuda ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Bunun yanında, hasta nakil ambulansıyla da vatandaşlarımızın hastaneden evlerine veya evlerinden hastanelere olan ulaşımlarını ekiplerimiz ücretsiz yapmakta. Tüm bunların yanında gıda, kömür, giysi hatta ev eşyası için de vatandaşlarımızın taleplerine ve ihtiyaçlarına göre ürünleri evlerine teslim ediyoruz. Bu konuda, muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hareket ediyoruz. Ekiplerimiz, pandemi sürecinde çalışmalarını katlayarak sürdürüyor. Bu olağanüstü tempo onlar için oldukça yoğun olmasına rağmen işlerini titizlikle yapıyorlar. Ben bu noktada tüm ekibi de tebrik ediyor, kendilerine kolaylıklar diliyorum. ve vatandaşlarımız da yardıma muhtaç oldukları her konuda, Karacabey Belediyesi'ne ulaşıp destek talebinde bulunabilirler. Her alanda vatandaşımızın yanındayız" şeklinde konuştu. - BURSA

Karacabey'de sosyal yardımlar pandemide de hız kesmiyor
Karacabey'de sosyal yardımlar pandemide de hız kesmiyor

Pandemi Sosyal Destek, Karacabey Belediyesi, Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karacabey'de sosyal yardımlar pandemide de hız kesmiyor - Son Dakika


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