Karacabey'de spor kompleksi inşaatı tam gaz - Son Dakika

Karacabey'de spora yönelik destekler kapsamında 250 bin m2'lik alanda çeşitli spor tesisleri hayata geçirilirken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan alınan destekle, ilçede gençlere yönelik hayata geçirilen çok amaçlı spor salonu inşaatını yerinde inceledi.

Karacabeylilerin doya doya spor yapabilecekleri bir alan

Başkan Özkan burada yaptığı açıklamada, "Öğretmenler Parkının içerisinde spor kompleksi olarak belirlediğimiz alandayız. Parkımızın toplam yüzölçümü 250.000 m2 ve biz buraya çeşitli spor tesisleri yapıyoruz. Şu anda da inşaatı devam eden çok amaçlı spor salonu Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle, Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla müştereken yapılan bir hizmet. Spor yatırımlarını çok önemsiyoruz. Buradan önce Gençlik Merkezinin inşaatındaydık. Gençlerimiz bizim geleceğimiz, gençlerimizi kötü alışkanlıklardan muhafaza edebilmek, eğitim hayatlarına katkı sağlayabilmek, onların moral ve motivasyonlarını güçlendirebilmek için bu tür tesislere, bu tür faaliyetlere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Karacabey Belediyesi olarak sınırları sonuna kadar zorlayıp, bu hizmetlerimizi gençlerimizin ayağına getirme çalışmalarına son süratle devam ediyoruz. Karacabey'de biz göreve gelmeden önce yaklaşık 180-300 olan lisanslı sporcu sayısı, spora ve sporcuya yönelik bu ataklarımız sayesinde 6000, 7000'lere çıktı. Karacabey Belediyespor 2.Ligde başarıyla mücadele ediyor. Voleybolda 2.Ligde takımımız var. Basketbol, atletizm, yüzme, güreş alanında çalışmalarımız devam ediyor. Çocuklarımıza, gençlerimize, bütün hemşerilerimize spor yaptırmak istiyoruz. İşte doya doya spor yapabilecekleri salonumuzun inşaatı devam etmekte, inşallah en kısa zamanda bunu Karacabeyli vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktan büyük mutluluk duyacağız. Tekrardan hayırlı olsun" dedi.