Karacabey'de spora ve gençlere yönelik yatırımlar takdir topluyor - Son Dakika
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Karacabey'de spora ve gençlere yönelik yatırımlar takdir topluyor

07.05.2022 15:13
Karacabey'de spora ve gençlere yönelik yatırımlar takdir topluyor

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak geçtiğimiz günlerde Karacabey'e gelerek, Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya geldi.

Gerçekleşen ziyarette, ilk olarak ilçedeki sportif yatırımlar ele alınırken, yapım çalışmaları hızla devam eden Gençlik Merkezi ve gençlere yönelik faaliyetler de değerlendirildi.

Ziyaretin ardından ise Özkan ve Başparmak, birlikte ilçedeki Gençlik Merkezi, Spor Merkezi ve Öğretmenler Parkı içerisindeki sportif alanları dolaştı.

Modern ve kullanışlı tesislere tam not

Yapılan yatırımları yerinde inceleyen Başparmak, modern ve kullanışlı planlanan tesislerin sporcular için çok verimli bir yer olacağını belirterek, Karacabey Belediyesi'nin bu alandaki çalışmalarını takdir ettiklerini söyledi. Başparmak, Karacabey'in spordaki başarısının önemine de vurgu yaparak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her zaman destek olacaklarının da altını çizdi.

Belediye Başkanı Ali Özkan da görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sn. İl Müdürümüzle birlikte, Karacabey'de son yıllarda yapılan spor yatırımlarını ve ilçenin sportif alandaki son ataklarını değerlendirdik. Bitme aşamasına gelen Öğretmenler Parkındaki spor salonunu, tenis kortlarını, çim sahaları ve dışarıdaki halı sahalarımızla Gençlik Merkezini gezdik. Okçuluk çadırımızı dolaştık. Karacabey'in spordaki başarılarının hem Bursa hem de Ankara'nın gündeminde olduğunu vurguladık. Sayın Başparmak da ilçemizden övgüyle ve takdirle bahsederek, çalışmalarımıza her zaman destek olacaklarının altını çizdi. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: Bültenler
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Son Dakika Güncel Karacabey'de spora ve gençlere yönelik yatırımlar takdir topluyor - Son Dakika

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