Karacabey'de Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karacabey'de Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası heyecanı - Son Dakika

Karacabey'de Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası heyecanı

6 saat önce

Karacabey, bu yıl ilk kez Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Karacabey'de Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası heyecanı, System.String[]

Karacabey, bu yıl ilk kez Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediyesi ve Bursa Balık Avı Meraları Grubu iş birliğinde, 8 Mart'ta Malkara sahilinde gerçekleşecek etkinlik için 200'den fazla başvuru olurken, turnuvanın bu alanda Bursa'nın en büyük etkinliği olacağı vurgulandı.


Karacabey'in spor kenti hedefi doğrultusunda, ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara yeni bir halka daha ekleniyor. Bursa'da, binlerce üyesi bulunan ve oluşturdukları sosyal platform ile çeşitli etkinliklere ve paylaşımlara imza atan Bursa Balık Avı Meraları Platformu, 8 Mart Pazar günü Karacabey Belediyesi'yle birlikte, Malkara sahilinde 'Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası' düzenleyecek. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen platform yöneticileri İlker Pehlivanoğlu, Alper Yamakoğlu ve Metin Solaklar, etkinliğin detaylarını paylaştı.


Bursa'da bu kadar yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek ilk etkinlik olduğunu belirten BAM Grubu Kurucusu İlker Pehlivanoğlu, "Etkinliğimize kadınların da yoğun bir katılımı olmasını bekliyoruz. Bu, bizleri daha da mutlu ediyor. Aile boyu bir faaliyet olarak, kısmetse pazar günü Malkara sahillerini renklendireceğiz. Yarışmamız çerçevesinde, balık limitleri ve yasaklı türler dereceye alınmayıp diskalifiye sebebi sayılacaktır. Bilinçli avlanmaya vurgu yapmak adına da önemli bir fırsat. Etkinliğimiz bir yandan sosyal ve kültürel bir değer taşırken, bir yandan da bilinçli olta balıkçılığının bir örneği olmasını hedefliyoruz. Belediye Başkanımız Ali Özkan'a da bu anlamda bizlere sağladığı destekten ötürü teşekkür ederiz" dedi.


Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Karacabey'de göreve geldiğimiz günden bugüne pek çok etkinliği nitelikli hale getirmekle kalmadık, ilkleri de Karacabey'de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Karacabey'in 22 kilometrelik Marmara Denizi'ne olan kumsalının, yaz turizmi haricinde olta balıkçılığı için de değerlendirilmesi adına bu etkinlikte önemli bir fırsat. Bizler de B.A.M. Grubuyla birlikte, Bursalı sportif olta balıkçılarını ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Katılımcı sayısının 200'lerin üzerine çıkacak olması sevindirici. Bir o kadar da olta meraklısı, o gün muhtemelen ailece bizlerle olacak. Halka açık olan etkinliğimize tüm vatandaşları davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA

Karacabey, Malkara, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bebeğinin ölümüne sebebiyet veren 19 yaşındaki anneye müebbet
Günlük burç yorumları 5 Mart 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları) Karsak Deresi'ni kirleten iki firmaya toplam 888 bin lira ceza kesildi Cezaevinden yeni çıkan genç, ormanlık alanda tartıştığı yengesini vurdu

Son Dakika Haberleri
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu
15:43 Yoğun bakıma alınan Levent Can'dan haber var!
15:43 Dr. Hüseyin Tırman estetik trendleri hakkında bilgiler verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 16:47:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karacabey'de Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]