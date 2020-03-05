Karacabey'de Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası heyecanı - Son Dakika

Karacabey, bu yıl ilk kez Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Karacabey Belediyesi ve Bursa Balık Avı Meraları Grubu iş birliğinde, 8 Mart'ta Malkara sahilinde gerçekleşecek etkinlik için 200'den fazla başvuru olurken, turnuvanın bu alanda Bursa'nın en büyük etkinliği olacağı vurgulandı.



Karacabey'in spor kenti hedefi doğrultusunda, ilçede gerçekleştirdiği çalışmalara yeni bir halka daha ekleniyor. Bursa'da, binlerce üyesi bulunan ve oluşturdukları sosyal platform ile çeşitli etkinliklere ve paylaşımlara imza atan Bursa Balık Avı Meraları Platformu, 8 Mart Pazar günü Karacabey Belediyesi'yle birlikte, Malkara sahilinde 'Sportif Olta Balıkçılığı Turnuvası' düzenleyecek. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile bir araya gelen platform yöneticileri İlker Pehlivanoğlu, Alper Yamakoğlu ve Metin Solaklar, etkinliğin detaylarını paylaştı.



Bursa'da bu kadar yoğun bir katılımla gerçekleştirilecek ilk etkinlik olduğunu belirten BAM Grubu Kurucusu İlker Pehlivanoğlu, "Etkinliğimize kadınların da yoğun bir katılımı olmasını bekliyoruz. Bu, bizleri daha da mutlu ediyor. Aile boyu bir faaliyet olarak, kısmetse pazar günü Malkara sahillerini renklendireceğiz. Yarışmamız çerçevesinde, balık limitleri ve yasaklı türler dereceye alınmayıp diskalifiye sebebi sayılacaktır. Bilinçli avlanmaya vurgu yapmak adına da önemli bir fırsat. Etkinliğimiz bir yandan sosyal ve kültürel bir değer taşırken, bir yandan da bilinçli olta balıkçılığının bir örneği olmasını hedefliyoruz. Belediye Başkanımız Ali Özkan'a da bu anlamda bizlere sağladığı destekten ötürü teşekkür ederiz" dedi.



Belediye Başkanı Ali Özkan ise, "Karacabey'de göreve geldiğimiz günden bugüne pek çok etkinliği nitelikli hale getirmekle kalmadık, ilkleri de Karacabey'de gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Karacabey'in 22 kilometrelik Marmara Denizi'ne olan kumsalının, yaz turizmi haricinde olta balıkçılığı için de değerlendirilmesi adına bu etkinlikte önemli bir fırsat. Bizler de B.A.M. Grubuyla birlikte, Bursalı sportif olta balıkçılarını ağırlamaktan memnuniyet duyacağız. Katılımcı sayısının 200'lerin üzerine çıkacak olması sevindirici. Bir o kadar da olta meraklısı, o gün muhtemelen ailece bizlerle olacak. Halka açık olan etkinliğimize tüm vatandaşları davet ediyorum" diye konuştu. - BURSA