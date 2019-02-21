Karacabey'de Sultaniye Mahallesi'ne Yeni Pazar Yeri
46 dakika önce
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Sultaniye Mahallesi'ndeki modern pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi.
Karacabey
Belediye Başkanı Ali Özkan
, Sultaniye Mahallesi'ndeki modern pazar yeri çalışmalarını yerinde inceledi. AK Parti
İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Mahalle Muhtarı Derviş Mete ile çalışmaları inceleyen Özkan, altyapı ve üstyapı çalışmalarının kırsal mahallelerde ve ilçe merkezinde hummalı bir şekilde sürdüğünü söyledi.
Büyükşehir Yasası ile 21 olan mahalle sayısının 64 kırsal mahallenin de eklenmesiyle 85'e yükseldiğini belirten Özkan, şöyle konuştu:
"Kırsal mahallelerde altyapıyla ilgili birçok eksiklik vardı. Karacabey Belediyesi
ve Büyükşehir Belediyesi olarak bu eksiklikleri giderme noktasında gayret gösteriyoruz. Sultaniye Mahallemizde yol ve parke çalışmalarımızda sona gelindi. Bu mahallemizde yaşayan vatandaşlarımız kışın çamurdan, yazın ise tozdan ve topraktan kurtulmuş vaziyette hayatlarını sürdürecekler. Burada yine vatandaşlarımızın ve muhtarımızın talebi doğrultusunda Karacabey Belediyesi olarak modern pazar yeri yapıyoruz. Burası aynı zamanda cemiyetlere ve sosyal faaliyetlere de ev sahipliği yapacak. Birçok fonksiyonu da burada ifa edecek. Mahalle halkımıza hayırlı olsun."
Muhtar Derviş Mete de yapımı süren modern pazar yeri ve parke taşı çalışmalarından memnun olduklarını ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:14 Kaynak: AA
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