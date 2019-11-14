Son Dakika Haberleri: Karacabey'de süt fabrikasında yangın-2
Son Dakika Güncel Karacabey'de süt fabrikasında yangın-2 - Son Dakika

Karacabey'de süt fabrikasında yangın-2

6 saat önce

BURSA'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Karacabey'de süt fabrikasında yangın-2, System.String[]
BURSA'nın Karacabey ilçesinde faaliyet gösteren süt üretim fabrikasının atık depolama tesisinde çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Yangın, Karacabey ilçesinde bulunan bir süt fabrikasında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Fabrikanın atık depolama tesisinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen alevleri gören işçiler, bölgeyi tahliye ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine getirilen 7 itfaiye aracıyla, yangına müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken atık depolama tesisi, kullanılamaz hale geldi.


- Karacabey
Karacabey, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:31 Kaynak: DHA
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