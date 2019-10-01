Karacabey'de taşan dereye önlem alınıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yağışlar nedeniyle Canbalı Deresi'nde yaşanan taşkınların önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Ali Özkan, AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan ve Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Şube Müdürü Çağatay Ünlü, bölgede yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Özkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunu çözmek için yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Dere kenarında yaşayan vatandaşların aşırı yağışlar ve baraj kapaklarının açılması nedeniyle sıkıntıya düştüğünü belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Burayı hem güzel bir görünüme kavuşturmak hem de Yeni Mahalle'de yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için DSİ ile bir çalışma yapıyoruz. Bu bölge genişletildiğinde, dere yatağı da temizlendiğinde yıllardan beri bu bölgede yaşayan vatandaşlarımızın sel taşkınıyla karşılaşması ve bundan çeşitli zararlara uğraması ortadan kalkacak. Karacabey'imizin girişi de güzel bir görünüm kazanacak."

Derenin taşmasının yıllardır Karacabey'in kronik bir sorunu olduğunu söyleyen İşcan da "Mağduriyeti ortadan kaldırmak için önemli bir adım attık. Bu çalışmaların yapılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.