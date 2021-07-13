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Karacabey'de teknolojik yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika

Karacabey'de teknolojik yatırımlar hız kesmiyor

13.07.2021 10:18
Karacabey'de teknolojik yatırımlar hız kesmiyor, System.String[]

Karacabey Belediyesi'nin 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan teknoloji ile ilgili kentte yatırımlar tüm hızıyla sürüyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz Yazıcı, Karacabey'de telekomünikasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik 2020 yılından bu yana yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek, fiber dönüşümün tamamlanması ile internet erişimi noktasında hız sorunlarının büyük oranda ortadan kalkacağını kaydetti.

Karacabey, 13.07.2021 – Karacabey'i geleceğe hazırlayacak 3T vizyonunun önemli parçalarından biri olan teknoloji yatırımlarıyla ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret eden Türk Telekom Bursa Bölge Müdürü Mehmet Yılmaz Yazıcı, Karacabey'de telekomünikasyon altyapısının iyileştirilmesine yönelik 2020 yılından bu yana yapılan yatırımların devam ettiğini belirterek, fiber dönüşümün tamamlanması ile internet erişimi noktasında hız sorunlarının büyük oranda ortadan kalkacağını kaydetti.

Karacabey'de altyapısı olmayan tüm noktalara internet erişimi sağlanması ve fiber altyapının oluşturulması için çalışmaların son sürat devam ettiğini belirten Yazıcı, bu noktada Karacabey Belediyesi'nin teknoloji odaklı vizyonunun kendilerine önemli kolaylıklar getirdiğini söyledi. Yazıcı, 2021 yılının ikinci yarısında merkezdeki tüm internet altyapısının fibere dönüştürülmesini hedeflediklerini belirtti.

Altyapıda çalışmalar tam gaz

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Belediye Başkanı Ali Özkan ise göreve geldikleri günden beri 3T vizyonu çerçevesinde ilerlediklerini anımsatarak, tarım, turizm ve teknolojik açıdan kalkınmayı esas alan 3T ile Karacabey'i en iyi şekilde geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Karacabey'deki altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Başkan Özkan, "Karacabey'de 50 yıldır beklenen kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu hatlarının komple yenilenmesi için çalışmalar hızla devam ediyor. Büyük altyapı projesi ile ilçemizin içme suyu altyapısı sorunu kökten çözülecek. Aynı şekilde, kent genelinde havai elektrik hatlarının yeraltına alınması çalışmaları da sürüyor. Özellikle elektrik kesintilerinde yaşanan arızaların büyük oranda giderilmesi ve açık hatlarda oluşabilecek risklerin minimuma indirilmesi açısından bu çalışma oldukça önemli. Tüm altyapı çalışmaları tamamlandığında, inşallah Karacabey'in 100 yıl sonrasını da güvence altına almış olacağız" dedi.

Teknolojik dönüşüm vurgusu

Kentteki teknolojik dönüşümün önemli faktörlerinden biri olan fiber internet altyapısının oluşturulması ve internet erişiminin her noktada hızlı bir şekilde olması için de çalışmaların devam edeceğini ifade eden Başkan Ali Özkan, ekiplere çalışmalarında başarılar diledi.

Öte yandan gerçekleşen ziyarette; AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Osman Şahin, İl Yönetim Kurulu Üyesi Okan Dinçderin ve İlçe Başkanı Ertem İşcan da yer aldı.

Karacabey'de teknolojik yatırımlar hız kesmiyor

Karacabey Belediyesi, geri dönüşüm, Ali Özkan, Karacabey, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Karacabey'de teknolojik yatırımlar hız kesmiyor - Son Dakika


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