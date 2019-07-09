Karacabey'de tepkiler nedeniyle tay satışları ertelendi
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BURSA'nın Karacabey ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 41 Arap cinsi tayın satılması ile ilgili protestoların artması üzerine satışlar ertelendi.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 05:26 Kaynak: DHA
BURSA'nın Karacabey
ilçesinde Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafından 41 Arap cinsi tayın satılması ile ilgili protestoların artması üzerine satışlar ertelendi.
Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü tarafınfdan 41 Arap cinsi tayın satışına başlandı. ilk tay satışa çıktıktan hemen sonra 'Kaizbert' ismli atın yarışlara katılmasını protesto eden yetiştiriciler ellerindeki tabelaları yere bırakması sonucu satışlara kısa bir süre ara verildi. Verilen aranın ardından yeniden başlayan ve 2 taya alıcı çıkması ile bir süre devam eden satışlar, komisyonun 'uygun rekabet ortamı yaratılamaması' gerekçe gösterilerek, börtelendi. Böylelikle TİGEM'in tarihinde ilk kez bir ihalede satış yapamamış oldu.
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