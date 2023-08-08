Karacabey'de TIR Kazasında Hayatını Kaybeden Aile Son Yolculuğuna Uğurlandı

BURSA'nın Karacabey ilçesinde, yol kenarında park halindeki TIR'a çarpan otomobilde hayatını kaybeden sürücü Orhan Çalışkan (46), eşi Serpil Çalışkan (40) ve kızları Ceyda Çalışkan (16) bugün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Fabrika işçisi olan Orhan Çalışkan'ın, mesai çıkışında, çocuklarının isteği üzerine günübirlik tatil için İzmir'in Çeşme ilçesine gittiği ve direksiyon başında uyuduğu için kazanın meydana geldiği belirtildi.

Kaza, dün saat 05.30 sıralarında Bursa- Balıkesir kara yolunun 60'ıncı kilometresindeki Uluabat Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ailesi ve kızının 2 arkadaşıyla birlikte günübirlik olarak İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'ya giden Orhan Çalışkan, 16 KPD 36 plakalı otomobiliyle dönüş yolundayken park halindeki, sürücüsü Harun Tanrıverdi'nin (42) içinde uyuduğu 35 BDJ 710 plakalı TIR'a çarptı. Kazada Orhan Çalışkan, eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan, oğlu Ramazan Batın Çalışkan (14) ile kızının arkadaşları Ceyda Vatansever (16) ve Zümral Şengün (17) araç içinde sıkıştı. İhbarla kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Orhan Çalışkan ile eşi Serpil Çalışkan, kızı Ceyda Çalışkan ve Ceyda Vatansever'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Zümral Şengün ile Ramazan Batın Çalışkan, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Zümral Şengün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, durumu ağır olan Ramazan Batın Çalışkan'ın da yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındığı belirtildi. TIR ŞOFÖRÜ SERBESTKazayla ilgili soruşturma başlatılırken, gözaltına alınan TIR sürücüsü Harun Tanrıverdi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan bir otomotiv yan sanayi fabrikasında işçi olan ve 15 gündür yoğun çalıştığı öne sürülen Orhan Çalışkan'ın, direksiyon başında uyuduğu belirtildi. Çalışkan ailesinin çocuklarının İzmir'in Çeşme ilçesine gitmek için anne ve babasına ısrar ettiği, Orhan Çalışkan'ın da mesai çıkışı, çocuklarını kırmamak için günübirlik olarak tatile gittiği öğrenildi. Ceyda Çalışkan'ın, Yeniceabat Anadolu Lisesi 'nde sınıf arkadaşları olan ve kazada hayatını kaybeden Ceyda Vatansever ile yaralanan Zümral Şengün'ün de kendileriyle birlikte tatile gelmesi için ısrar ettiği, anne ve babasının da bunun üzerine kızlarının 2 arkadaşını da alarak yola çıktığı belirtildi.

Ceyda Vatansever, dün Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi Akyıldız Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Kent Mezarlığı'nda toprağa verilirken, Orhan, Serpil ve Ceyda Çalışkan için bugün merkez Osmangazi ilçesi Zafer Mahallesi Zafer Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Ceyda Çalışkan'ın okul arkadaşları da katıldı. Tabutları arka arkaya koyulan baba, anne ve kızları, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Erdoğanköy Kent Mezarlığı'na defnedildi.