Karacabey'de trafik kazası: 1 ölü - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde önüne domuz çıkınca kontrolden çıkan aracın şarampole uçtuğu kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Harmanlı Mahallesi yakınlarında saat 14.00'da meydana geldi. iddiaya göre, Zekeriya Karataş (58) idaresindeki 16 TK 751 plakalı hafif ticari aracın önüne domuz çıktı. Karataş, önüne domuzun çıkmasıyla birlikte direksiyon hakimiyetini bir anda kaybetti. Şarampole uçan araç hurdaya döndü. Zekeriya Karataş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araçtan cansız bedeni çıkarılan Zekeriya Karataş, cenaze aracı ile Karacabey Devlet Hastanesi'ne morguna kaldırıldı. Karacabey'de esnaflık yaptığı öğrenilen Karataş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA