Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
2 saat önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Bursa- İzmir
kara yolunda seyreden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, Karacabey'e bağlı kırsal İkizce
Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Ters dönen araçtan çevredeki sürücüler tarafından çıkarılan sürücü Evlek'e ilk müdahaleyi bölgeden geçen İHH
Arama Kurtarma ekibi yaptı.
Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:27 Kaynak: AA
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