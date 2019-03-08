Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

2 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Karacabey'de Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Bursa- İzmir kara yolunda seyreden Şahin Evlek yönetimindeki 34 CHR 40 plakalı otomobil, Karacabey'e bağlı kırsal İkizce Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Ters dönen araçtan çevredeki sürücüler tarafından çıkarılan sürücü Evlek'e ilk müdahaleyi bölgeden geçen İHH Arama Kurtarma ekibi yaptı.

Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:27 Kaynak: AA

İzmir, Bursa, Karacabey, Güncel
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