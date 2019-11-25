Son Dakika Haberleri: Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı
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Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı

7 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Nihan Sena D. idaresindeki 10 ABP 33 plakalı otomobil, Karacabey- Bandırma kara yolunda bariyerlere çarparak şarampole savruldu.

Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Karacabey, Bandırma, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:54 Kaynak: AA
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