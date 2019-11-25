Karacabey'de trafik kazası: 1 yaralı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:54 Kaynak: AA
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Nihan Sena D. idaresindeki 10 ABP 33 plakalı otomobil, Karacabey- Bandırma kara yolunda bariyerlere çarparak şarampole savruldu.
Kazada yaralanan ve sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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