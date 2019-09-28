Karacabey'de trafik kazası

Olay Bursa- İzmir kara yolu üzeri Yolağzı Mahallesi yol ayrımında meydana geldi.

Bursa'dan Balıkesir istikametine seyreden sürücü İsmet Yıldız, idaresindeki 34 VZ 2377 plakalı otomobil Yolağzı köy yolu ayrımından anayola kontrolsüz çıkan mısır yüklü kamyon ile çarpıştı.

Plakası alınamayan mısır yüklü beyaz kamyona arka kısmından çarpan otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluşurken, sürücü İsmet Yıldız ile yanında bulunan Meral Yıldız kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sonrası Bursa-İzmir kara yolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, mısır yüklü beyaz kamyonun olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Ekipler kazaya sebebiyet verdikten sonra olay yerini terk eden kamyonla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Olay yerine gelen ambulansla Karacabey Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılarını durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.