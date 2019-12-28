Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

6 saat önce

BURSA (İHA) – Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonetin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Karacabey'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]

BURSA (İHA) – Bursa'nın Karacabey ilçesinde kamyonetin tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.


Kaza, Bursa- Balıkesir Karayolu Uluabat yakınlarında meydana geldi. Cemalettin Kılıç yönetimindeki 16 EGZ 16 plakalı kamyonet, önünde seyreden Ayhan A. idaresindeki 16 JUM 65 plakalı tırı sollarken kontrolden çıkarak tıra çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçta bulunan Zehrin Mengir, Hasip Mengir ve Cemalettin Kılıç kullanılamaz hale gelen kamyonetten güçlükle çıkarılarak Karacabey Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Ağır yaralı olarak çıkarılan Zehrin Mengir ve Hasip Mengir kaldırıldıkları Karacabey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Karacabey, Balıkesir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 12:07 Kaynak: İHA
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