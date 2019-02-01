Karacabey'de Trafik Kazası: 2 Yaralı
47 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bursa
'nın Karacabey
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
M.İ yönetimindeki 41 VT 194 plakalı otomobil, Bursa- İzmir
kara yolu Gölkıyı mevkisinde Ö.O'nun kullandığı 45 FJ 371 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, 45 FJ 371 plakalı araçtaki Hacer Altınboy ve Herdem Demirci yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA
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