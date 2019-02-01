Son Dakika Haberleri: Karacabey'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Karacabey'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

47 dakika önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karacabey'de Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.İ yönetimindeki 41 VT 194 plakalı otomobil, Bursa- İzmir kara yolu Gölkıyı mevkisinde Ö.O'nun kullandığı 45 FJ 371 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, 45 FJ 371 plakalı araçtaki Hacer Altınboy ve Herdem Demirci yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 04:07 Kaynak: AA

İzmir, Bursa, Karacabey, Güncel
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