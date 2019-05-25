Son Dakika Haberleri: Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı

7 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kubilay K. yönetimindeki 16 ACF 306 plakalı motosiklet, Bursa- Balıkesir karayolunun Karacabey yakınlarında Bursa istikamete dönüş yapmak isteyen sürücü 10 NE 959 plakalı Dursun D. yönetimindeki kamyonun sol arka yan kısmına çarptı. Kazada, 16 ACF 306 plakalı motosikleti süren Kubilay K. ve motosikletin arkasında bulunan Melih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 10:53 Kaynak: İHA
Mustafa Fehmi Kubilay, Bursa, Karacabey, 3. Sayfa
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