Karacabey'de trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Olay, Bandırma-Bursa karayolu üzeri Tophisar kavşağında meydana geldi. Bandırma'dan Bursa istikametine seyreden 16 NYS 51 plakalı otomobil sürücü Bekir Özaydın, havanın yağışlı olması sebebiyle bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetinin kaybolmasıyla birlikte savrulmaya başlayan araç orta refüje çarparak ters döndü. Çarpmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Bekir Özaydın ile yanında bulunan Hamide Özaydın kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza sonrası Bandırma-Bursa karayolunda trafik, polis ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken, kazada yaralanan sürücü Bekir Özaydın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Hamide Özaydın ise ambulansla Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA