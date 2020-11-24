Karacabey'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Bursa- Balıkesir kara yolunda Balıkesir istikametine seyreden Resul E. idaresindeki 35 AEZ 526 plakalı tır, Uluabat Mahallesi yakınlarında aynı yönde giden Murat Ç. yönetimindeki 48 BR 146 plakalı tıra arkadan çaptı.
Kontrolden çıkan tırlar yine aynı yönde seyreden Aydın K'nin kullandığı 10 VZ 005 plakalı kamyona da çarptı.
Kazada kamyonda sıkışan Aydın K. itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.
112 Acil Servis ekipleri Murat Ç. ve Aydın K'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, Resul E'yi ise Karacabey Devlet Hastanesi'ne götürdü.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
- Kaynak: AA
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