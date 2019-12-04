Son Dakika Haberleri: Karacabey'de ücretsiz otobüs uygulaması
Son Dakika Güncel Karacabey'de ücretsiz otobüs uygulaması - Son Dakika

Karacabey'de ücretsiz otobüs uygulaması

6 saat önce

Karacabey Belediyesi'nin sosyal yardım maksadıyla Bursa'ya gerçekleştirdiği otobüs hizmeti devam ediyor.

Karacabey'de ücretsiz otobüs uygulaması, System.String[]

Karacabey Belediyesi'nin sosyal yardım maksadıyla Bursa'ya gerçekleştirdiği otobüs hizmeti devam ediyor.


Dar gelirli vatandaşların, öğrencilerin ve tedavi için Bursa'ya giden hasta ve yakınlarının faydalandığı bu hizmet, Karacabey Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün tespitleri sonrası ücretsiz olarak sunuluyor.


Belediye Başkanı Ali Özkan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimizden beri her yıl devam ettirdiğimiz bir uygulama. Her sabah belediye otobüsümüz Cumhuriyet Alanından Bursa'ya hareket ediyor. Dar gelirli ailelerin tedavi, eğitim ve benzeri maksatlarla bu otobüslerimizden ücretsiz faydalanması sağlanıyor. Bununla ilgili Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz başvuruları inceleyerek, kişilerin böyle bir yardıma ihtiyacı olup olmadığı tespit ediliyor. Müracaatlar neticesinde bu hizmete gerçekten ihtiyacı olduğu tespit edilen kişiler araçlardan ücretsiz şekilde faydalanabiliyor" dedi.


Hasta nakil ambulansı tam zamanlı çalışıyor


Öte yandan Karacabey Belediyesi'nin hasta nakil aracı da vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Yine Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuran hasta yakınları, talepleri karşılığında belediyenin bu hizmetinden ücretsiz faydalanıyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, 0224 676 86 40 numaralı telefondan 112dahiliyi çevirerek, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ulaşabilirler. - BURSA

Karacabey Belediyesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoğun yağış sebebiyle İDO VE BUDO seferleri iptal edildi
Almanya'da PKK tarafından kaçırılan genç kızın annesi yardım istiyor Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Erdoğan görüşmesi sonrası açıklama: Karşılıklı anlaşmazlıklar kaydedildi Arkadaşlarını öldürüp dereye attılar! Cesedini köpekler parçaladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 22:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karacabey'de ücretsiz otobüs uygulaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]