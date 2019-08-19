Karacabey'de uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
30 dakika önce
Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
Bursa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 11:35 Kaynak: İHA
'nın Karacabey
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Karacabey'de uyuşturucu satmak için şehir dışından geldiği iddia edilen Adem Ö. ve Yasin B.'yi takibe aldı. Karacabey'e giren şahısları takip eden polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 28 adet çıkı halinde 46 gram metamfetamin ve 3 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda Adem Ö. (40) ve Yasin B. (38) uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak suçundan suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Adem Ö. ve Yasin B. Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede 'uyuşturucu madde satmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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