Karacabey'de Uyuşturucu Operasyonu

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Evde Sünnet Faciası! İkizlerden Biri Öldü, Diğeri Ağır Yaralandı

İDO ve BUDO, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Bazı Seferlerini İptal Etti